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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Новини » Політика     13.01.2020 - 15:49
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Порушення закону каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Мова йде про закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної ради України" № 404.

Зокрема, закон запроваджує кримінальну відповідальність за умисне голосування нардепом на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата ("кнопкодавство"). Таке діяння каратиметься штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна рада України передбачила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, цей закон внесли в парламент у кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

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