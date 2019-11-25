Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, подписал закон "О внесении изменений в статью 321-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Подписанный закон усиливает наказание в виде лишения свободы за фальсификацию лекарственных средств.

Документ, в частности, вносит изменения в статью 321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, согласно которым изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от трех до пяти лет).

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до 10 лет (ранее - от п пяти до восьми лет) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, закон усиливает ответственность должностных лиц, деятельность которых непосредственно связана с оборотом лекарств. Так, распространение заведомо фальсифицированных лекарственных средств должностным лицом путем злоупотребления служебным положением; медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью информационных систем, в частности Интернета, наказывается лишением свободы на срок от восьми до 10 лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

В случае, если действия, указанные в части первой и второй статьи 321-1, повлекших смерть человека или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, они наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества (до этого санкция за такие действия предусматривала лишение свободы на срок от восьми до 10 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества).

Напомним, 12 ноября Верховная рада во втором чтении приняла законопроект №1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств.