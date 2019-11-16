Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №1152-1 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборота фальсифицированных лекарственных средств". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона 15 ноября одобрил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 12 ноября Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств.

Закон предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине запустят пилотный мониторинг оборота лекарств. В рамках этого проекта предусматривается координация деятельности соответствующих центральных органов исполнительной власти, а также устанавливается порядок привлечения связанных с оборотом лекарств субъектов к мониторингу оборота лекарств.