Зеленский подписал закон о соцзащите ветеранов АТО с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе с инвалидностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что изменения в закон о статусе ветеранов войны повышают уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО), а также волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других стран, которые получили инвалидность.

В частности, закон дает право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, МВД и других центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий.