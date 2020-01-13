Зеленський підписав закон про соцзахист ветеранів АТО з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту ветеранів антитерористичної операції (АТО) на Донбасі з інвалідністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що зміни до закону про статус ветеранів війни підвищують рівень соціального захисту всіх категорій учасників антитерористичної операції (АТО), а також волонтерів, добровольців та учасників бойових дій на території інших країн, які отримали інвалідність.

Зокрема, закон дає право на безкоштовну медичну допомогу в закладах охорони здоров'я Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, МВС та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський підписав закон №2045-1 про надання добровольцям статусу учасника бойових дій.