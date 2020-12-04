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Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов. Документом определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав и советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.

Документом решается вопрос:

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  • правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин, территории которых были включены в территории общин, утвержденных Кабинетом министров;
  • правопреемства относительно имущества, прав и обязанностей районных советов, которые представляли общие интересы территориальных общин ликвидированных районов.

Кроме того, в законе прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.

Также документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.

Напомним, в начале ноября Верховная рада приняла данный законопроект за основу. Тогда за него проголосовали 280 парламентариев.

Кроме того, 17 ноября Рада одобрила законопроект о реорганизации общин и районов во втором чтении.

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