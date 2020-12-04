Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реорганизации общин и районов. Документом определены особенности государственной регистрации в отношении органов местного самоуправления и РГА.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Документ регулирует вопросы окончания полномочий сельских, поселковых, городских глав и советов, их исполнительных органов, районных советов в связи с изменениями в административно-территориальном устройстве Украины.
Документом решается вопрос:
Кроме того, в законе прописана реорганизация сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, районных советов как юридических лиц публичного права.
Также документ предусматривает продление до окончания бюджетного периода выполнения бюджетов территориальных общин и бюджетов районов, ликвидированных парламентом.
Напомним, в начале ноября Верховная рада приняла данный законопроект за основу. Тогда за него проголосовали 280 парламентариев.
Кроме того, 17 ноября Рада одобрила законопроект о реорганизации общин и районов во втором чтении.