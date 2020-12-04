Зеленський підписав закон про реорганізацію громад і районів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реорганізацію громад та районів. Документом визначено особливості державної реєстрації у відношенні органів місцевого самоврядування та РДА.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ регулює питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів і рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України.

Документом вирішується питання:

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад, на території яких були включені до території громад, затверджених Кабінетом міністрів;

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів

Крім того, в законі прописана реорганізація сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права.

Також документ передбачає продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних громад та бюджетів районів, ліквідованих парламентом.

Нагадаємо, на початку листопада Верховна рада прийняла цей законопроект за основу. Тоді за нього проголосували 280 парламентаріїв.

Крім того, 17 листопада Рада схвалила законопроект про реорганізацію громад і районів у другому читанні.