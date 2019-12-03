Зеленский подписал закон о размещении средств навигации на землях обороны

Президент Владимир Зеленский подписал закон об использовании земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно закону, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности военных частей и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны.

Реализация закона обеспечит усовершенствование процесса использования земель обороны для размещения средств радиотехнического обеспечения, принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины. Также закон позволит снизить затраты на создание энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры при вводе в эксплуатацию новых средств.

Напомним, Рада 14 ноября одобрила изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Такое решение поддержали 334 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в Раде зарегистрировали законопроект №2412 "О разведке". Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Проект закона был отмечен как безотлагательный.