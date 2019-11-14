ВР одобрила размещение средств связи и навигации на землях обороны

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент разрешил устанавливать такие средства на территории воинских частей

Верховная рада Украины внесла изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Соответствующее решение поддержали 334 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответственно, статью 4 вышеуказанного закона дополнили формулировкой о том, что земли обороны, предназначенные для размещения воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций ВСУ могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения.

Уточняется, что речь идет о средствах, которые принадлежат подразделениям гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

Напомним, ранее Рада поддержала повышение своих расходов. В частности, на деятельность парламента в следующем году выделят почти 2 млрд гривен. При этом на заработную плату нардепов выделят 642 млн гривен, 46,5 млн гривен - на газету "Голос Украины" и на освещение работы парламента в СМИ. Кроме того, 31 млн гривен выделят на телеканал "Рада", еще 97 млн направят на автомобильную базу.