Зеленский подписал закон о предоставлении госгарантий по кредитам частного бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым разрешено предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о предоставлении госгарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд гривен в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления госгарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов Украины и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем позволит реализовать инициативы президента относительно доступного ипотечного кредитования.

Напомним, 3 сентября нардепы одобрили соответствующий законопроект во втором чтении.

Кроме того, в начале июня в Минфине не исключали, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена ​​и частным компаниям.