Зеленський підписав закон про надання держгарантій за кредитами приватного бізнесу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким дозволено надавати державні гарантії за кредитами приватного бізнесу. Документ спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих і середніх підприємств.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Мова йде про надання держгарантій на портфельній основі на суму до 5 млрд гривень на забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем запозичень суб'єктів господарювання - резидентів України перед банками-кредиторами.

В документі зазначається, що порядок відбору банків-кредиторів і умови надання держгарантій на портфельній основі, розмір і вид забезпечення встановлюються урядом. Надання таких гарантій оформляється у вигляді договору між Міністерством фінансів України і банком-кредитором.

Крім того, закон передбачає впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом дозволить реалізувати ініціативи президента щодо доступного іпотечного кредитування.

Нагадаємо, 3 вересня нардепи схвалили відповідний законопроект у другому читанні.

Крім того, на початку червня в Мінфіні не виключали, що державна підтримка в умовах кризи може бути надана і приватним компаніям.