Рада разрешила предоставлять госгарантии по кредитам частного бизнеса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада разрешила предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3659-д во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Этот документ вносит изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, которыми разрешает предоставление в 2020 году государственных гарантий на портфельной основе с учетом их особенностей.

Речь идет о предоставлении госгарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд гривен в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

Порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления госгарантий устанавливает правительство.

Министерство финансов уполномочивают сверх плана выпускать облигации внутреннего государственного займа с последующим приобретением в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. Выпускают облигации по решению Кабинета министров.

Закон также вносит изменения в приложение №3 госбюджета. Минфину предусматриваются расходы по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем" в сумме 10 млн гривен с уменьшением на эту сумму расходов по программе "Обслуживание государственного долга".

Напомним, в начале июня в Минфине не исключали, что государственная поддержка в условиях кризиса может быть предоставлена ​​и частным компаниям.

Как писало РБК-Украина, в конце апреля в Раде появился законопроект КМУ, который предлагал ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии на портфельной основе.