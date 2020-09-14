Зеленський підписав закон для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, необхідний для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу. Після цього набере чинності Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Кредит направлять на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ в Україні. Кошти будуть виплачувати двома траншами по 600 млн євро кожен.

"Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги... Заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу", - вказано у повідомленні.

Україна та ЄС уклали відповідні угоду та меморандум 23 липня у Брюсселі. Підписанню документів передувало рішення ЄС про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро. З них Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла даний законопроект 25 серпня, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.