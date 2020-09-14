ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський підписав закон для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС

Україна, Понеділок 14 вересня 2020 15:24
Зеленський підписав закон для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект, необхідний для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від Європейського союзу. Після цього набере чинності Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Кредит направлять на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу та реалізації реформ в Україні. Кошти будуть виплачувати двома траншами по 600 млн євро кожен.

"Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів, а також окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги... Заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу", - вказано у повідомленні.

Україна та ЄС уклали відповідні угоду та меморандум 23 липня у Брюсселі. Підписанню документів передувало рішення ЄС про виділення "виняткової" макрофінансової допомоги країнам Європейської політики сусідства та розширення в умовах кризи COVID-19 обсягом 3 млрд євро. З них Україна отримала найбільший пакет допомоги в розмірі 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, Верховна рада прийняла даний законопроект 25 серпня, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийЕвросоюзкредит
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся