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Зеленський підписав закон для підтримки культури на час карантину

Київ, Понеділок 13 липня 2020 14:03
Зеленський підписав закон для підтримки культури на час карантину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Закон передбачає держдопомогу об'єктів кінематографа і зниження послуг для телерадіоорганізацій

Президент Володимир Зеленський підписав закон №3377 для підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу в зв'язку з карантином через коронавіруса. Документ був схвалений парламентом майже місяць тому.

Про це Зеленський написав у Facebook.

Документ пропонує:

  • зниження плати за наймання (оренду) майна за вимогу наймача (заклади культури) протягом усього часу, коли майно не могло використовуватися у підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі з-за введених обмежень;
  • на період карантину і до 31 грудня 2020 року телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги, які використовують радіочастотний ресурс, звільняються від оплати 50% вартості послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення;
  • надаються додаткові можливості для роботи радіо шляхом внесення змін до ЗУ "ПРО рекламу";
  • на період дії карантину та до 31 грудня 2020 року допомога суб'єктам господарювання, які зазнали втрат через обмеження або заборона діяльності в умовах карантину, є неприпустимою, і одержувачі державної допомоги звільняються від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу про отримання нової державної допомоги

Нагадаємо, законопроект про підтримку культури був прийнятий Верховною радою 16 червня.

Раніше Зеленський закликав парламент невідкладно прийняти законопроект про підтримку культури.

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