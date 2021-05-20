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Зеленский подписал закон о "письмах счастья" за нарушение ПДД

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям, оплатившим штраф до получения постановления. Верховная рада приняла этот законопроект 29 апреля.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-ІХ", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД), зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые 10 дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50% скидка.

В то же время, указали в Офисе главы государства, предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о штрафе на почту нарушителя, независимо от его погашения. "Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа", - уточнили у президента.

Подписанный главой государства закон отменяет необходимость отправки нарушителю ПДД постановления об административной ответственности, по которому штраф уже уплачен.

Согласно документу, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение 10 дней после его вынесения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения ПДД. По его словам, до 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа.

Отметим, Верховная рада Украины в конце апреля одобрила во втором чтении законопроект №5058, отменяющий рассылку "писем счастья" при условии оплаты штрафа в десятидневный срок. Этот документ был принят за основу в середине апреля.

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