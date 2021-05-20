Зеленський підписав закон про "листи щастя" за порушення ПДР

"Зеленський підписав закон" Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" № 1438-ІХ", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що на сьогодні більшість автомобілістів платить штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), зафіксованих в режимі фото- і відеознімання, через особистий кабінет водія в перші 10 днів після порушення, оскільки в цей період діє 50% знижка.

Водночас, вказали в Офісі глави держави, попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов'язували надсилати оригінал постанови про штраф на пошту порушника, незалежно від його погашення. "Це призводило до плутанини і в деяких випадках - до повторної оплати штрафу", - уточнили у президента.

Підписаний главою держави закон скасовує необхідність відправлення порушнику ПДР постанови про адміністративну відповідальність, за яким штраф вже сплачено.

Згідно з документом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом тільки в разі, якщо штраф не був сплачений протягом 10 днів після його винесення.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.