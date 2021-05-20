Зеленський підписав закон про "листи щастя" за порушення ПДР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує розсилку "листів щастя" водіям-порушникам, які сплатили штраф до отримання постанови. Верховна рада прийняла цей законопроєкт 29 квітня.
Про це повідомив Офіс президента України.
"Зеленський підписав закон" Про внесення змін до Кодексу України Про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов" № 1438-ІХ", - наголошується в повідомленні.
Відзначається, що на сьогодні більшість автомобілістів платить штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР), зафіксованих в режимі фото- і відеознімання, через особистий кабінет водія в перші 10 днів після порушення, оскільки в цей період діє 50% знижка.
Водночас, вказали в Офісі глави держави, попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов'язували надсилати оригінал постанови про штраф на пошту порушника, незалежно від його погашення. "Це призводило до плутанини і в деяких випадках - до повторної оплати штрафу", - уточнили у президента.
Підписаний главою держави закон скасовує необхідність відправлення порушнику ПДР постанови про адміністративну відповідальність, за яким штраф вже сплачено.
Згідно з документом, оригінал постанови надсилається рекомендованим листом тільки в разі, якщо штраф не був сплачений протягом 10 днів після його винесення.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що найближчим часом поліція відмовиться від розсилки так званих "листів щастя" за порушення ПДР. За його словами, до 90% оплати штрафів здійснюється до того, як водій поштою отримає постанову про оформлення штрафу.
Відзначимо, Верховна рада України в кінці квітня схвалила в другому читанні законопроєкт №5058, який скасовує розсилку "листів щастя" за умови оплати штрафу в десятиденний термін. Цей документ був прийнятий за основу в середині квітня.