Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, предлагается исключить из КоАП такие нормы:

пункт 2 1 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);

части первой статьи 24 (виды административных взысканий); часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;

статью 27 1 (Штрафные баллы)

(Штрафные баллы) в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова "или 50 штрафных баллов".

Напомним, Верховная рада Украины поддержала законопроект №2809, за проект проголосовали 302 парламентария.

Как писало РБК-Украина, 6 мая Зеленский подписал законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных".