Зеленський підписав закон про скасування адмінстягнення у вигляді штрафних балів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - закон підписаний, повернутий з підписом від президента.

Документом передбачається виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення норми з приводу дії адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі.

Зокрема, пропонується виключити з КУпАП такі норми:

пункт 2 1 частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень);

частини першої статті 24 (види адміністративних стягнень); частину другу статті 27 (штраф), згідно з якою штраф за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, може бути накладено на громадянина після використання ним балів, передбачених статтею 27-1 цього кодексу;

статтю 27 1 (Штрафні бали);

(Штрафні бали); в абзаці другому частин першої та другої статті 122 КУпАП (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) виключаються слова і цифри "або 50 штрафних балів".

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала законопроект №2809, за проект проголосували 302 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, 6 травня Зеленський підписав законопроект Кабінету міністрів №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних".