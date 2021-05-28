Зеленский подписал закон об основах оказания населению культурных услуг: что он предлагает

"Документ будет способствовать культурному развитию регионов и сделает культурные мероприятия более доступными для граждан", - заявили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что подписанный президентом закон призван упростить доступ населения к культурным услугам, а также раскрыть экономический потенциал креативных индустрий. Эти принципы будут учитывать местные власти в своей деятельности.

"Документ предусматривает гарантии от необоснованного закрытия учреждений культуры в условиях административно-территориальной реформы. В частности, базовая сеть учреждений культуры дополнена учреждениями образования сферы культуры: художественными школами, лицеями колледжами, учреждениями высшего художественного образования", - добавили в ОП.

Закон также создает такое понятие как Центр культурных услуг, который должен заменить устаревшие дворцы культуры в населенных пунктах.