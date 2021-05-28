Зеленський підписав закон про засади надання населенню культурних послуг: що він пропонує

"Документ сприятиме культурному розвитку регіонів і зробить культурні заходи більш доступними для громадян", - заявили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що підписаний президентом закон покликаний спростити доступ населення до культурних послуг, а також розкрити економічний потенціал креативних індустрій. Ці засади буде враховувати місцева влада у своїй діяльності.

"Документ передбачає гарантії від необґрунтованого закриття закладів культури в умовах адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, базову мережу закладів культури доповнено закладами освіти сфери культури: мистецькими школами, ліцеями коледжами, закладами вищої мистецької освіти", - додали в ОП.

Закон також створює таке поняття як Центр культурних послуг, який повинен замінити застарілі палаци культури у населених пунктах.