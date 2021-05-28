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Зеленський підписав закон про засади надання населенню культурних послуг: що він пропонує

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський підписав закон 1432-ІХ, який визначає загальні засади надання населенню культурних послуг. Народні депутати схвалили цей документ на засіданні 29 квітня 2021 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Документ сприятиме культурному розвитку регіонів і зробить культурні заходи більш доступними для громадян", - заявили у прес-службі глави держави.

Зазначається, що підписаний президентом закон покликаний спростити доступ населення до культурних послуг, а також розкрити економічний потенціал креативних індустрій. Ці засади буде враховувати місцева влада у своїй діяльності.

"Документ передбачає гарантії від необґрунтованого закриття закладів культури в умовах адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, базову мережу закладів культури доповнено закладами освіти сфери культури: мистецькими школами, ліцеями коледжами, закладами вищої мистецької освіти", - додали в ОП.

Закон також створює таке поняття як Центр культурних послуг, який повинен замінити застарілі палаци культури у населених пунктах.

Нагадаємо, у Раді також пропонують встановити покарання за знищення культурної спадщини. Нардепи хочуть запровадити штрафи до 8,5 млн гривень. Крім того, пропонують карати порушників в'язницею.

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Новини України КультураВолодимир ЗеленськийЗакон