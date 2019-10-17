Зеленский подписал закон об обнародовании строительных норм

Закон должен поспособствовать либерализации строительной отрасли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины о строительных нормах", которым предусматривается совершенствование нормирования в строительстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отмечается, документ разработан с целью создания условий для улучшения инвестиционного климата и оживление деловой активности в строительстве.
Также расширяется круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствуется процедура обнародования строительных норм.
Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве - параметрический, распорядительный и целевой.
Отмечается, что выбор метода нормирования будет осуществляться с учетом особенности объекта.
"Реализация норм данного закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", - утверждают в Офисе президента.
Напомним, ранее Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке". ФЛП обязали использовать регистраторы расчетных операций.
Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский подписал закон о концессии, который вносит изменения в 25 законодательных актов Украины.