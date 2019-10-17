Зеленский подписал закон об обнародовании строительных норм

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Закон должен поспособствовать либерализации строительной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины о строительных нормах", которым предусматривается совершенствование нормирования в строительстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, документ разработан с целью создания условий для улучшения инвестиционного климата и оживление деловой активности в строительстве.

Также расширяется круг базовых организаций в сфере строительства, которые выполняют функции по осуществлению работ по нормированию в строительстве, а также усовершенствуется процедура обнародования строительных норм.

Закон предусматривает три метода нормирования в строительстве - параметрический, распорядительный и целевой.

Предписывающий метод нормирования не предоставляет альтернативы и заключается в поэлементном описании строительного объекта, согласно которому предлагаются решения, конструкции, материалы, рабочие характеристики и тому подобное. На этом методе основаны советские Государственные строительные нормы (ДБН).

Параметрический метод - способ установления требований, который предусматривает определение целей и/или параметров безопасности, функциональности и качества объекта нормирования в строительстве. Параметрический метод получил распространение в экономически развитых государствах (страны ЕС, США, Канада, Япония и др).

Целевой метод является переходным и включает элементы распорядительного и параметрического методов.

Отмечается, что выбор метода нормирования будет осуществляться с учетом особенности объекта.

"Реализация норм данного закона будет способствовать упрощению процесса разработки, утверждения и применения строительных норм, либерализации строительной отрасли, а также улучшению ценовой конъюнктуры на рынке недвижимости", - утверждают в Офисе президента.

Напомним, ранее Зеленский подписал законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке". ФЛП обязали использовать регистраторы расчетных операций.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский подписал закон о концессии, который вносит изменения в 25 законодательных актов Украины.