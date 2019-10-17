Зеленський підписав закон про оприлюднення будівельних норм

Закон повинен сприяти лібералізації будівельної галузі
Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України про будівельні норми", яким передбачається вдосконалення нормування в будівництві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Як зазначається, документ розроблено з метою створення умов для поліпшення інвестиційного клімату та пожвавлення ділової активності в будівництві.
Також розширюється коло базових організацій у сфері будівництва, які виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві, а також вдосконалюється процедура оприлюднення будівельних норм.
Закон передбачає три методи нормування у будівництві - параметричний, розпорядчий і цільовий.
Зазначається, що вибір методу нормування здійснюватиметься з урахуванням особливості об'єкта.
"Реалізація норм даного закону сприятиме спрощенню процесу розробки, затвердження і застосування будівельних норм, лібералізації будівельної галузі, а також поліпшення цінової кон'юнктури на ринку нерухомості", - стверджують в офісі президента.
Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закони про касових апаратах для ФОП і про "кешбэке". ФОП зобов'язали використовувати реєстратори розрахункових операцій.
Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський підписав закон про концесії,, який вносить зміни в 25 законодавчих актів України.