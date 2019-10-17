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Зеленський підписав закон про оприлюднення будівельних норм

Новини » Політика    17.10.2019 - 17:47
Зеленський підписав закон про оприлюднення будівельних норм
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон повинен сприяти лібералізації будівельної галузі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України про будівельні норми", яким передбачається вдосконалення нормування в будівництві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, документ розроблено з метою створення умов для поліпшення інвестиційного клімату та пожвавлення ділової активності в будівництві.

Також розширюється коло базових організацій у сфері будівництва, які виконують функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві, а також вдосконалюється процедура оприлюднення будівельних норм.

Закон передбачає три методи нормування у будівництві - параметричний, розпорядчий і цільовий.

  • Розпорядчий метод нормування не надає альтернативи і полягає в поелементному описі будівельного об'єкта, згідно з яким пропонуються рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. На цьому методі засновано радянські Державні будівельні норми (ДБН).
  • Параметричний метод - спосіб встановлення вимог, який передбачає визначення цілей і/або параметрів безпеки, функціональності і якості об'єкта нормування в будівництві. Параметричний метод одержав поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія та ін).
  • Цільовий метод є перехідним і включає елементи розпорядчого та параметричного методів.

Зазначається, що вибір методу нормування здійснюватиметься з урахуванням особливості об'єкта.

"Реалізація норм даного закону сприятиме спрощенню процесу розробки, затвердження і застосування будівельних норм, лібералізації будівельної галузі, а також поліпшення цінової кон'юнктури на ринку нерухомості", - стверджують в офісі президента.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закони про касових апаратах для ФОП і про "кешбэке". ФОП зобов'язали використовувати реєстратори розрахункових операцій.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський підписав закон про концесії,, який вносить зміни в 25 законодавчих актів України.

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