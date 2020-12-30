Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте": что изменится

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внутреннем водном транспорте". В законе прописано госрегулирование в сфере внутреннего водного транспорта.

Об этом сообщает Офис президента.

В частности, устанавливается и ответственность судовладельцев за нарушение законодательства о внутреннем водном транспорте.

Закон полностью вступит в силу с 1 января 2022 года. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа, то есть 2 января 2021 года.

Штрафы для судовладельцев

Закон предусматривает, что за нарушения на судовладельцев накладываются административно-хозяйственные штрафы.

За загрузку судна внутреннего плавания свыше грузовой марки грозит наказание в размере 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Такой же штраф предусмотрен за выход в рейс судна внутреннего плавания, которое не имеет судовых документов или состояние корпуса или судовые механизмы и оборудование которого не отвечают установленным требованиям.

Выход в рейс судна внутреннего плавания, не зарегистрированного в установленном порядке или с отключенным или неисправным оборудованием для автоматической идентификации судна, или с внесенными в такое оборудование недостоверными данными, будут наказывать штрафом в 5 тысяч таких минимумов (85 тысяч гривен).

За перевозку судном груза без оформления транспортного документа, если оно предусмотрено законом или международным договором Украины, предусмотрен штраф в размере тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тысяч гривен).

За осуществление деятельности без внесения в Реестр объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта владельцев речных портов (терминалов) будут штрафовать. Размер наказания составляет 3 тысячи таких минимумов (51 тысяча гривен).

При этом в случае совершения одним лицом двух или более правонарушений штраф налагается за каждое правонарушение в отдельности.

Дополнительные функции закона

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, закон также позволит:

стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий;

либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, и стимулировать международную торговлю;

провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов.

В Кабинете министров считают, что этот закон даст возможность разгрузить и сохранить дороги, а также создать новые рабочие места.