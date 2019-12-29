Зеленский подписал закон о неприкосновенности нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины с целью приведения в соответствие к Закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" № 388-IX от 18 декабря 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что документ направлен на гармонизацию положений законодательных актов с соответствующими конституционными нормами.

"В целях обеспечения соблюдения гарантий депутатской деятельности закон определяет особенности в части начала досудебного расследования в отношении народного депутата Украины, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины". За закон проголосовал 291 парламентарий.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Текст законопроекта №2237, которым предлагалось разрешить прослушку народных депутатов и окончательно отменить их неприкосновенность, появился в Раде в начале октября.