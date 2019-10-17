Зеленский подписал закон о концессии

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 17 октября, подписал закон "О концессии" № 155-ІХ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Документом усовершенствуется правовое регулирование концессионной деятельности, что, в свою очередь, обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины и развитие инфраструктуры, четкий механизм выбора концессионера и подготовку к реализации качественных проектов на условиях концессии, которые будут соответствовать международной практике.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в частности концессии.

Также закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов; возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов, конкурсной документации; надежные гарантии для концессионеров и кредиторов; четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством / территориальной общиной права собственности на объект концессии.

В документе также предусмотрена процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора при условии внесения дополнительных инвестиций.

Кроме того, закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.

Также закон дает возможность разрешения споров в международном коммерческом или инвестиционном арбитражах, а также внедряет прозрачную процедуру контроля и мониторинга выполнения концессионных договоров и тому подобное.

Напомним, 3 октября данный закон Верховная рада поддержала во втором чтении.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 октября 2019 года принять закон о концессии.

В апреле комитет по вопросам экономической политики рекомендовал Верховной раде 8 созыва принять проект закона №8125 о концессии во втором чтении. Однако документ так и не был рассмотрен во втором чтении.