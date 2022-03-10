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Зеленский подписал закон о конфискации имущества РФ в Украине

Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Официальный веб-портал парламента.

Зеленский подписал закон об основах принудительного изъятия в Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Верховная Рада приняла документ 3 марта.

Инициировали законопроект представители всех депутатских фракций и групп, кроме ОПЗЖ. Принудительное изъятие объектов права собственности России и ее резидентов будет осуществляться по мотивам общественной необходимости и без какой-либо компенсации.

Решение о принудительном изъятии объектов в Украине будет принимать СНБО. Это решение затем будет введено в действие указом главы государства. Проект решения о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности россиян заранее подготовит Кабмин.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил об ожидании конкретного сигнала о вступлении Украины в ЕС.

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