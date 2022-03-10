RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський підписав закон про конфіскацію майна РФ в Україні

Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким Росія та її резиденти можуть втратити майно на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіційний вебпортал парламенту.

Зеленський підписав закон про засади примусового вилучення в Україні об'єктів власності РФ та її резидентів. Верховна Рада ухвалила документ 3 березня.

Ініціювали законопроект представники всіх депутатських фракцій і груп, окрім ОПЗЖ. Примусове вилучення об’єктів права власності Росії та її резидентів здійснюватиметься з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації.

Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів прийматиме РНБО. Це рішення потім буде введене в дію указом глави держави. Натомість проект рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності росіян заздалегідь підготує Кабмін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про очікування конкретного сигналу щодо вступу України до ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України