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Зеленский о вступлении Украины в ЕС: мы ждем конкретный сигнал

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Четверг 10 марта 2022 13:58
Зеленский о вступлении Украины в ЕС: мы ждем конкретный сигнал Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Лидеры стран ЕС вскоре обсудят вступление Украины в союз. Наша же страна, со своей стороны, ожидает конкретный сигнал и поддержку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"В эти дни лидеры ЕС собираются, чтобы обсудить войну России против Украины, чтобы обсудить нашу заявку на вступление в ЕС. Мы ждем конкретный сигнал и мощную поддержку. Потому что это будет справедливо, по-человечески, по - европейски", - заявил Зеленский.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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