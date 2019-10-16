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Зеленський підписав закон про боротьбу зі зривами публічних закупівель

Новини » Економіка    16.10.2019 - 15:54
Зеленський підписав закон про боротьбу зі зривами публічних закупівель
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законом передбачається кілька змін

У середу, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1076 про внесення змін у закон "Про публічні закупівлі" (Prozorro). Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради України.

Закон знижує поріг закупівель до 50 тис. гривень, вводить обов'язкову звітність в системі ProZorro за всі закупівлі від 0 гривень, встановлює персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель та передбачає механізм автоматичного відхилення пропозицій по "аномально низькими цінами".

Згідно з пояснювальною запискою, документ також надає замовникові право відхилити тендерну пропозицію учасника, який не виконав своїх зобов'язань перед ним за раніше укладеним договором про закупівлю, та розширює перелік кваліфікаційних критеріїв, необхідних замовником від учасника розміщення замовлення.

Крім цього, зараз замовники стикаються з проблемою зриву ("троллінгу") процедур закупівель недобросовісними учасниками, які, користуючись правом оскарження процедури закупівлі в Антимонопольному комітеті, штучно затягують проведення такої процедури закупівлі та тиснуть на замовників.

Документ передбачає нові підходи до оскарження процедур закупівель, які призведуть до зменшення можливості зловживань недобросовісними скаржниками механізмом оскарження для штучного затягування процедур закупівель.

Зеленський підписав закон про боротьбу зі зривами публічних закупівель

Нагадаємо, парламентарі підтримали цей закон за основу у першому читанні 10 вересня. А в другому читанні парламентарі ухвалили закон 19 вересня, а першого жовтня він був переданий на підпис президенту.

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