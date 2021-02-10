Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянях": что он предусматривает

Закон гарантирует поддержку украинским и иностранным инвесторам, сумма инвестиций которых превышает 20 млн евро, и которые создают не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена.

Они получат прямой договор с правительством.

В документе указано, что общий объем господдержки для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями устанавливают в специальном инвестиционном договоре. Он не должен превышать 30 процентов планового объема значительных инвестиций за инвестпроектов.

Срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает пять лет.

Сопровождение подготовки и реализации таких проектов осуществляет уполномоченное учреждение. Оценку такого проекта уполномоченный орган проводит в течение 60 календарных дней со дня получения документов.

В документе четко прописано, что заявителем на получение такого договора не могут быть юрлица, бенефициарные владельцы акций (долей) которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в РФ.