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Зеленский подписал закон о документах для жителей Донбасса

Новости » Политика     26.12.2019 - 20:05
Зеленский подписал закон о документах для жителей Донбасса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Оформление таких документов осуществляется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере миграции

В четверг, 26 декабря, президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-IX. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что этот документ регулирует вопросы оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

"Согласно закону, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя уполномоченных органов, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мерах по обеспечению нацбезопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Добавим, что этот закон Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.

Напомним, Зеленский в среду, 25 декабря, подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества". Этот закон внедряет простую и прозрачную процедуру предоставления в аренду государственного и коммунального имущества, является более выгодной благодаря свободной конкуренции.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии" № 330-IX.

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