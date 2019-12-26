ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський підписав закон про документи для жителів Донбасу

Новини » Політика     26.12.2019 - 20:05
Зеленський підписав закон про документи для жителів Донбасу
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Оформлення таких документів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції

У четверг, 26 грудня, президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" щодо особливостей оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України" № 371-ІХ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що цей документ урегульовує питання оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції (АТО).

"Згідно із законом, громадянам, які проживають у зоні проведення АТО/заходів із забезпечення нацбезпеки і оборони у Донецькій і Луганській областях, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, оформлює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем звернення особи чи її законного представника до уповноважених органів, що здійснюють свої повноваження на території області, в якій проводиться АТО/заходи із забезпечення нацбезпеки і оборони", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що цей закон Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.

Нагадаємо, Зеленський у середу, 25 грудня, підписав закон "Про оренду державного та комунального майна". Цей закон впроваджує просту і прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський підписав закон про внесення змін до закону України "Про ринок електричної енергії" № 330-ІХ.

На Донбасі бойовики сім разів порушили режим "тиші" Повне перемир'я очікується з 1 січня, - Загороднюк
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасжителиЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся