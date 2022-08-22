Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны предусматривать наличие бомбоубежищ в новостройках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной рады.
Отметим, закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.
Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.
Закон содержит следующие инициативы:
Напомним, Верховная рада приняла соответствующий законопроект 29 июля 2022 года.
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