Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны предусматривать наличие бомбоубежищ в новостройках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной рады.
Отметим, закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.
Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.
Закон содержит следующие инициативы:
- учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;
- упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;
- обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;
- необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.
Напомним, Верховная рада приняла соответствующий законопроект 29 июля 2022 года.
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