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Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

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Киев, Понедельник 22 августа 2022 22:56
Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны предусматривать наличие бомбоубежищ в новостройках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной рады.

Отметим, закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.

Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.

Закон содержит следующие инициативы:

  • учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;
  • упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;
  • обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;
  • необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.

Напомним, Верховная рада приняла соответствующий законопроект 29 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине обновили сигналы воздушной тревоги.

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