Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной рады.

Отметим, закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.

Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.

Закон содержит следующие инициативы: