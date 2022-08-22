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Зеленський підписав закон про бомбосховища в кожній новобудові

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Київ, Понеділок 22 серпня 2022 22:56
Зеленський підписав закон про бомбосховища в кожній новобудові Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов'язані передбачати наявність бомбосховищ в новобудовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної ради.

Зазначимо, закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту. Зокрема, при плануванні та забудові на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Тепер документація має обов'язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку укриттів і забезпечення безперешкодного доступу до них.

Закон містить такі ініціативи:

  • врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розробки будівельної документації;
  • спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;
  • обов'язкове розміщення споруд цивільного захисту (укриттів ,сховищ, бомбосховищ) при будівництві об'єктів, на яких будуть постійно перебувати понад 50 осіб або періодично перебувати понад 100 осіб;
  • необхідність утримання укриттів в постійній готовності.

Нагадавши, Верховна рада ухвалила відповідний законопроект 29 липня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні оновили сигнали повітряної тривоги.

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