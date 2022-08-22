Зеленський підписав закон про бомбосховища в кожній новобудові

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов'язані передбачати наявність бомбосховищ в новобудовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної ради.

Зазначимо, закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту. Зокрема, при плануванні та забудові на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Тепер документація має обов'язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку укриттів і забезпечення безперешкодного доступу до них.

Закон містить такі ініціативи: