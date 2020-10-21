ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине утвердили стандарты безопасности и качества донорской крови

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Документ определяет основы государственной политики по организации заготовки, тестирования, переработки, хранения, распределения, транспортировки и реализации донорской крови и ее компонентов, а также функционирования системы крови.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Офис президента.

Кроме того, закон определяет стандарты безопасности и качества донорской крови и ее компонентов для предоставления равного доступа к украинцам качественных и безопасных компонентов донорской крови в необходимом количестве, а также с целью обеспечения безопасности и здоровья доноров крови и компонентов крови.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального реестра доноров крови, а также людей, которые не могут быть донорами, и его интеграцию в eHealth.

Напомним, в конце сентября Верховная рада приняла в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят штрафовать доноров крови за неправдивую информацию о состоянии здоровья.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины донорство