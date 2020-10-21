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В Україні затвердили стандарти безпеки і якості донорської крові

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові". Документ визначає засади державної політики щодо організації заготівлі, тестування, переробки, зберігання, розподілу, транспортування та реалізації донорської крові та її компонентів, а також функціонування системи крові.

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Про це повідомляє Офіс президента.

Крім того, закон визначає стандарти безпеки та якості донорської крові та її компонентів задля надання рівного доступу українцям до якісних і безпечних компонентів донорської крові в необхідній кількості, а також з метою гарантування безпеки та здоров’я донорів крові та компонентів крові.

Крім того, документ передбачає створення Національного реєстру донорів крові, а також людей, що не можуть бути донорами, та його інтеграцію до eHealth.

Нагадаємо, наприкінці вересня Верховна рада схвалила у повторному другому читанні відповідний законопроект №3648.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть штрафувати донорів крові за неправдиву інформацію про стан здоров'я.

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