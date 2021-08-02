Зеленский подписал закон о банках, который улучшит их стабильность и защиту вкладчиков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон касательно совершенствования банковской системы. Документ предусматривает содействие стабильности сектора и усиление защиты вкладчиков.
Согласно документу, законопроект предусматривает:
- адаптацию банковского законодательства к правовым нормам Европейского Союза;
- укрепление корпоративного управления в банках, путем повышения ответственности совета и управления финансового учреждения;
- расширение перечня вопросов, которые будут принадлежать компетенции совета;
- трехуровневую систему внутреннего контроля, что будет способствовать улучшению качества управления банками;
- требования к формированию буферов капитала;
- ужесточение требований по лицензированию банков и аукционеров.