Зеленський підписав закон про банки, що сприятиме їх стабільності й захисту вкладників
Президент України Володимир Зеленський підписав закон стосовно вдосконалення банківської системи. Документ передбачає сприяння стабільності сектору й посилення захисту вкладників.
Згідно з документом, законопроєкт передбачає:
- адаптацію банківського законодавства до правових норм Європейського Союзу;
- зміцнення корпоративного управління в банках, шляхом підвищення відповідальності ради й управління фінансової установи;
- розширення переліку питань, які належатимуть компетенції ради;
- трирівневу систему внутрішнього контролю, що сприятиме покращенню якості управління банками;
- вимоги до формування буферів капіталу;
- посилення вимог щодо ліцензування банків й аукціонерів.