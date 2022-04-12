Зеленский подписал закон о 100% гарантии банковских вкладов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках во время войны. Затем сумма возмещения составит 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниила Гетманцева .

Нормы закон (проект №5542-1) предусматривают, что через 3 месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен (норма, которая действует сейчас) до 600 тысяч гривен.

Кроме того, закон предусматривает, что "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц.

Ранее Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести 100% гарантии государства на депозиты населения.

Как отметили в НБУ, 100% гарантии не означает, что потребность в компенсации вкладов всех банков обязательно встанет. До начала войны банковская система имела значительный запас финансовой прочности, демонстрировала солидные показатели прибыльности, капитализации и ликвидности, поэтому сегодня может противостоять вызовам, вызванным войной.