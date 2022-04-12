Зеленський підписав закон про 100% гарантії банківських вкладів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про 100% гарантії держави на депозити населення в банках під час війни. Потім сума відшкодування складе 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данила Гетманцева .

Норми закон (проект №5542-1) передбачають, що через 3 місяці після закінчення дії воєнного стану гарантована сума депозитів у банках збільшиться з 200 тисяч гривень (норма, яка діє зараз) до 600 тисяч гривень.

Крім того, закон передбачає, що "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб.

Раніше Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримали ініціативу президента України Володимира Зеленського ввести 100% гарантії держави на депозити населення.

Як відзначили в НБУ, 100% гарантії не означає, що потреба в компенсації вкладів всіх Банків обов'язково встане. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності, тому сьогодні може протистояти викликам, викликаним війною.