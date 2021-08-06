Зеленский подписал ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за жестокое обращение с животными. Теперь документ должны опубликовать, чтобы он вступил в силу.
Что предлагает этот закон
Подписанный документ запрещает:
- применение эвтаназии для регулирования численности бездомных животных;
- контрабанду диких животных;
- фотоуслуги с дикими животными;
- пропаганду жестокого обращения с животными;
- бить, убивать, травить и калечить бездомных животных;
- попрошайничать с животными;
- содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных для этого местах;
- замуровывание животных в подвальных помещениях;
- оставлять животных в салоне автомобиля при температуре воздуха свыше +20 или ниже -5 градусов.
Закон усиливает:
- меры по борьбе за браконьерство;
- права местных советов по вопросам защиты животных от жестокого обращения.
Документ также совершенствует правила обращения с животными в сельском хозяйстве.
В то же время подписанный президентом закон вводит:
- админответственность за жестокое обращение с животными с 16 лет;
- уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14 лет;
- возможность временного изъятия животных полицией;
- конфискацию животных в случаях жесткого обращения;
- лишение права содержать животных в течение 5 лет;
- обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного.
Когда закон начнет действовать
После того, как президент подписал этот закон, его должны опубликовать. Документ вступит в силу на следующий день после публикации, но действовать начнет только через 3 месяца.