UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский подписал указы об увольнении и назначении новых послов

Владимир Зеленский (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Словении, Северной Македонии, Малайзии, Филиппинах и Демократической Республике Тимор-Лешти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы от 4 мая опубликованные на сайте Президента.

Так, указом №297/2022 Александра Нечитайло был уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии, а также с должности посла Украины в Республике Филиппины и Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.

Кроме того, указом №296/2022 Михаила Бродович был уволен с должности посла Украины в Словении. На его место было назначено Андрея Тарана.

Также указом №298/2022 Наталья Задорожнюк была уволена с должности посла Украины в Северной Македонии, на ее место назначено Ларису Дир.

Президент также подписал указ №299/2022 о назначении Ирины Костюк послом в Республике Куба.

Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был назначен послом по совместительству в Республике Либерия (указ №300/2022), в Республике Кот-д'ивуар (указ №301/2022) и Гвинейской Республике (указ №302/2022).

Указом президента №303/2022 Дмитрия Сеника назначено послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Олега Герасименка президент назначил послом Украины в Черногории. К тому же указом №307/2022 Игорь Прокопчук назначен послом Украины в Румынии.

Ранее мы сообщали, что посольство Дании возобновляет работу в Киеве.

Также посол Южной Кореи вернулся в Киев.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский