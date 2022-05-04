Зеленский подписал указы об увольнении и назначении новых послов

Президент Владимир Зеленский уволил послов Украины в Словении, Северной Македонии, Малайзии, Филиппинах и Демократической Республике Тимор-Лешти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы от 4 мая опубликованные на сайте Президента.

Так, указом №297/2022 Александра Нечитайло был уволен с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии, а также с должности посла Украины в Республике Филиппины и Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству.

Кроме того, указом №296/2022 Михаила Бродович был уволен с должности посла Украины в Словении. На его место было назначено Андрея Тарана.

Также указом №298/2022 Наталья Задорожнюк была уволена с должности посла Украины в Северной Македонии, на ее место назначено Ларису Дир.

Президент также подписал указ №299/2022 о назначении Ирины Костюк послом в Республике Куба.

Посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был назначен послом по совместительству в Республике Либерия (указ №300/2022), в Республике Кот-д'ивуар (указ №301/2022) и Гвинейской Республике (указ №302/2022).

Указом президента №303/2022 Дмитрия Сеника назначено послом Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

Олега Герасименка президент назначил послом Украины в Черногории. К тому же указом №307/2022 Игорь Прокопчук назначен послом Украины в Румынии.