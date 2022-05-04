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Зеленський підписав укази про звільнення та призначення нових послів

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Середа 04 травня 2022 22:32
Зеленський підписав укази про звільнення та призначення нових послів Володимир Зеленський (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Словенії, Північній Македонії, Малайзії, Філіппінах та Демократичній Республіці Тимор-Лешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази від 4 травня опубліковані на сайті Президента.

Так, указом №297/2022 Олександра Нечитайла було звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Малайзії, а також з посади посла України в Республіці Філіппіни та Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом.

Крім того, указом №296/2022 Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце було призначено Андрія Тарана.

Також указом №298/2022 Наталію Задорожнюк було звільнено з посади посла України в Північній Македонії, на її призначено Ларису Дір.

Президент також підписав указ №299/2022 про призначення Ірини Костюк послом у Республіці Куба.

Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров був призначений послом за сумісництвом у Республіці Ліберія (указ №300/2022), в Республіці Кот-д'Івуар (указ №301/2022) та Гвінейській Республіці (указ №302/2022).

Указом президента №303/2022 Дмитра Сеника призначено послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Олега Герасименка президент призначив послом України в Чорногорії. До того ж указом №307/2022 Ігоря Прокопчука призначено послом України в Румунії.

Раніше ми повідомляли, що посольство Данії відновлює роботу в Києві.

Також посол Південної Кореї повернувся до Києва.

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