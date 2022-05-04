Зеленський підписав укази про звільнення та призначення нових послів
Президент Володимир Зеленський звільнив послів України в Словенії, Північній Македонії, Малайзії, Філіппінах та Демократичній Республіці Тимор-Лешті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази від 4 травня опубліковані на сайті Президента.
Так, указом №297/2022 Олександра Нечитайла було звільнено з посади Надзвичайного та Повноважного Посла України в Малайзії, а також з посади посла України в Республіці Філіппіни та Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом.
Крім того, указом №296/2022 Михайла Бродовича було звільнено з посади посла України в Словенії. На його місце було призначено Андрія Тарана.
Також указом №298/2022 Наталію Задорожнюк було звільнено з посади посла України в Північній Македонії, на її призначено Ларису Дір.
Президент також підписав указ №299/2022 про призначення Ірини Костюк послом у Республіці Куба.
Посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров був призначений послом за сумісництвом у Республіці Ліберія (указ №300/2022), в Республіці Кот-д'Івуар (указ №301/2022) та Гвінейській Республіці (указ №302/2022).
Указом президента №303/2022 Дмитра Сеника призначено послом України в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Олега Герасименка президент призначив послом України в Чорногорії. До того ж указом №307/2022 Ігоря Прокопчука призначено послом України в Румунії.
Раніше ми повідомляли, що посольство Данії відновлює роботу в Києві.
Також посол Південної Кореї повернувся до Києва.
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