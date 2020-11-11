Зеленский подписал указ о защите интересов жертв похищений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших безвести при особых обстоятельствах, жертв насильственных пропаж, членов их семей". Он предполагает вовлечение общественности, правозащитников и членов семей погибших воинов к разработке плана.

Об этом сообщает Офис президента.

План должен обеспечить эффективную деятельность комиссии по вопросам лиц, пропавших безвести при особых обстоятельствах, и функционирования единого реестра таких лиц.

Предполагается, что правительство будет обеспечивать ежегодное проведение мероприятий к международному дню насильственных мероприятий 30 августа. Подобные меры должны будут обеспечивать облгосадминистрации и Киевская горгосадминистрация.

Также президент Владимир Зеленский на заседании обновленной Комиссии по вопросам правовой реформы предложил провести аудит всех внедренных в Украине реформ. По его мнению, это поможет разрешить конституционный кризис в Украине.

Добавим, недавно Зеленский предложил Раде принять его судебную реформу, но депутаты решили отправить документ на доработку.