Зеленський підписав указ про захист інтересів жертв викрадень

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за обставин, жертв насильницьких пропаж, членів їх сімей". Він передбачає залучення громадськості, правозахисників та членів сімей загиблих воїнів до розробки плану.

Про це повідомляє Офіс президента.

План повинен забезпечити ефективну діяльність комісії з питань осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах, та функціонування єдиного реєстру таких осіб.

Передбачається, що уряд буде забезпечувати щорічне проведення заходів до міжнародного дня насильницьких заходів 30 серпня. Подібні заходи повинні будуть забезпечувати облдержадміністрації та Київська міськдержадміністрація.

Також президент Володимир Зеленський на засіданні оновленої Комісії з питань правової реформи запропонував провести аудит всіх впроваджених в Україні реформ. На його думку, це допоможе вирішити конституційну кризу в Україні.

Додамо, нещодавно Зеленський запропонував Раді прийняти його судову реформу, але депутати вирішили відправити документ на доопрацювання.