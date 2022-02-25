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Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский подвила указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Так, в связи с нападением РФ на Украину и в целях обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований Зеленский постановил объявить и провести всеобщую мобилизацию.

В частности, она будет проводиться на территории всех областей Украины в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

В то же время Зеленский поручил Генеральному штабу ВСУ определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики пределах общего срока мобилизации. При этом Кабмин должен обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением мобилизации.

Кроме того, главы ОГА должны будут обеспечить создание и работу областных, районных и городских медицинских комиссий.

Отметим, мобилизация - комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.

Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.

Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.

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