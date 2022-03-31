Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Марокко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Глава государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Королевстве Марокко. Эту должность занимала Оксана Васильева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Освободить Васильеву Оксану Юрьевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко", - говорится в документе.
Отметим, ранее президент анонсировал, что собирается отозвать послов из Марокко и Грузии. Владимир Зеленский пояснил, что дипломаты не показали конкретных результатов.
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