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Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Марокко

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 14:33
Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Марокко Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Королевстве Марокко. Эту должность занимала Оксана Васильева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Освободить Васильеву Оксану Юрьевну от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко", - говорится в документе.

Отметим, ранее президент анонсировал, что собирается отозвать послов из Марокко и Грузии. Владимир Зеленский пояснил, что дипломаты не показали конкретных результатов.

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